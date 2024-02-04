Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам

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«На улице Ахунбаева, 77, особенно утром и вечером автомашины загораживают тротуары. Просим принять меры», — написал автор фото.

На проспекте Дэн Сяопина, в районе остановки «Шлагбаум» припаркованной машиной закрыли часть полосы движения.

По словам очевидца, эта машина была припаркована на перекрестке улиц Тоголока Молдо и Боконбаева перед зеброй. Из-за этого такси другим водителям не видно было переходящих дорогу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке в районе пересечения улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина постоянно оставляют машины.

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