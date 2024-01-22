Водители нарушают ПДД. Бишкекчане просят их штрафовать

В Бишкеке водители нарушают Правила дорожного движения и попадают на видеорегистраторы.

«На улице Анкара в жилмассиве «Кара-Жыгач» водитель автомашины «Субару» (01KG 209 AQC) не пропустил пешехода, хотя я включил «аварийку», предупреждая его», — написал читатель.

На улице Ахунбаева водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения.

Бишкекчане просят принять меры к нарушителям ПДД.

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