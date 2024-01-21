Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На пересечении улицы Лумумбы и проспекта Дэн Сяопина машины оставляют под знаком «Работает эвакуатор», занимая полосу движения. В час пик из-за этого образуются заторы.

Та же ситуация на улице Жумабека, между Уметалиева и Турусбекова. «У многих есть места в гараже, они все равно оставляют автомобили на улице», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения проспекта Манаса и улицы Токтогула авто оставляют на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре паркуются и в Кара-Балте.

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