15:56
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Агент 024

Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg

К большому нашему сожалению, после обысков в 24.kg и изъятия редакционной техники часть готовых к публикации материалов рубрики «Мгновения жизни», фотографии и видео авторов временно нам недоступны. Поэтому сегодняшний выпуск мы делаем из того, что прислали нам позже и фотографий наших сотрудников и журналистов. Надеемся, мы в скором времени получим доступ к нашим компьютерам и сможем опубликовать и то, что нам ранее прислали читали.

Зимние, покрытые инеем Аламединский канал и здание Аламединской ГЭС-2 попали в кадр нашего журналиста Анастасии Бенгард.

Анастасии Бенгард
Фото Анастасии Бенгард. Аламединский канал и Аладмединская ГЭС-2, декабрь 2022 года

Полюбуемся живописным декабрьским закатом в Кара-Балте. Видео в декабре сняла один из авторов нашей рубрики Асель Исаева.

«Мост через реку Чу на повороте трассы Бишкек — Нарын на перевал Кубакы. Проскакиваем, но не видим», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Вот и добрались до зимнего Иссык-Куля. Там побывала и сделала фотографию Айнура Шербекова.

Айнуры Шербековой
Фото Айнуры Шербековой. Иссык-Куль зимой

Теперь же с помощью дизайнера 24.kg Надежды Хабичевской перенесемся не только на южный берег озера, но и в лето. Наверняка многим зима уже надоела и хочется не снега и морозов, а теплого песочка и солнышка.

Надеемся, что очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Кстати, стать ее автором может любой желающий. Несмотря ни на что, это по-прежнему просто.

Читайте по теме
Зимняя сказка в Букаре и ущелье Чичкан. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/284496/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Зимняя сказка в Букаре и ущелье Чичкан. Фото читателей 24.kg
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg
Мгновения жизни. Топ-12 фотографий читателей 24.kg
Ноябрьский Бишкек и облака над Суусамыром. Фото и видео читателей 24.kg
«Бродячие облака» Суусамыра и летний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Радуга в Чолпон-Ате и октябрьский Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg
Водопад Кызыл-Ункур и облачное НЛО в Балыкчи. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Октябрьский Иссык-Куль и Майлуу-Суу
Село Ананьево и Джети-Огуз. Фотографии читателей 24.kg
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;микрорайоне &laquo;Джал&raquo; Бишкека цепью закрыли проезд во&nbsp;двор В микрорайоне «Джал» Бишкека цепью закрыли проезд во двор
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке водители игнорируют знак &laquo;Работает эвакуатор&raquo; Чудаки парковки. В Бишкеке водители игнорируют знак «Работает эвакуатор»
На&nbsp;улице Гагарина в&nbsp;Бишкеке спилили молодые деревья На улице Гагарина в Бишкеке спилили молодые деревья
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
15:21
У бегуна из Кыргызстана бронзовая медаль чемпионата Азии по марафону У бегуна из Кыргызстана бронзовая медаль чемпионата Ази...
15:00
Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg
14:17
Кыргызстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по марафону
13:00
Гибкость и планирование. Хироши Анраку об отличии Кыргызстана и Японии
11:22
В Екатеринбурге кыргызстанцев заставили передвигаться гуськом: МИД отреагировал