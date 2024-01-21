Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg

К большому нашему сожалению, после обысков в 24.kg и изъятия редакционной техники часть готовых к публикации материалов рубрики «Мгновения жизни», фотографии и видео авторов временно нам недоступны. Поэтому сегодняшний выпуск мы делаем из того, что прислали нам позже и фотографий наших сотрудников и журналистов. Надеемся, мы в скором времени получим доступ к нашим компьютерам и сможем опубликовать и то, что нам ранее прислали читали.

Зимние, покрытые инеем Аламединский канал и здание Аламединской ГЭС-2 попали в кадр нашего журналиста Анастасии Бенгард.

Фото Анастасии Бенгард. Аламединский канал и Аладмединская ГЭС-2, декабрь 2022 года

Полюбуемся живописным декабрьским закатом в Кара-Балте. Видео в декабре сняла один из авторов нашей рубрики Асель Исаева.

«Мост через реку Чу на повороте трассы Бишкек — Нарын на перевал Кубакы. Проскакиваем, но не видим», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Вот и добрались до зимнего Иссык-Куля. Там побывала и сделала фотографию Айнура Шербекова.

Фото Айнуры Шербековой. Иссык-Куль зимой

Теперь же с помощью дизайнера 24.kg Надежды Хабичевской перенесемся не только на южный берег озера, но и в лето. Наверняка многим зима уже надоела и хочется не снега и морозов, а теплого песочка и солнышка.

Надеемся, что очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Кстати, стать ее автором может любой желающий. Несмотря ни на что, это по-прежнему просто.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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