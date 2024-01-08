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Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»

Водитель автобуса № 152 выбил телефон из рук пассажира, когда тот хотел расплатиться картой «Тулпар». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я иностранный гость в Бишкеке. Этот водитель заставлял меня платить наличкой, но я отказался и оплатил картой «Тулпар». Он сильно разозлился и сказал выходить из автобуса, если я не хочу давать ему деньги. Тогда я начал снимать видео, чтобы подать жалобу, а он ударил по моему мобильному телефону и сломал его», — написал он.

В мэрии сообщили, что в отношении водителя примут меры.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/283682/
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