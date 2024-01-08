На улице Ахунбаева в Бишкеке вырубили деревья

На улице Ахунбаева возле Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта вырубили деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«При реконструкции спортивного комплекса КГАФКиС напротив здания вырубили все деревья и сломали арык», — написал он.

Отметим, президент Садыр Жапаров в мае посетил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта и поручил найти средства для полной капитальной реконструкции футбольно-легкоатлетического манежа.

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