Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах

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Бишкекчане продолжают жаловаться на машины на тротуарах. Так припарковались на улице Токтогула.
На улице Гагарина, отрезок от улицы Маликова до улицы Садырбаева, по тротуару сложно пройти из-за стоящих авто. В некоторых местах приходится выходить на проезжую часть.
На улице Дзержинского также паркуются на тротуаре.
Жители пожаловались на водителя автобуса маршрута № 42, который остановил свой транспорт на разметке пешеходного перехода в «Асанбае».
Возле площади Победы пешеходный переход на улице Ибраимова загородили машинами. «Не то что с коляской не пройти, одному человеку трудно протиснуться, не испачкав одежду», — написал очевидец.
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