Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане продолжают жаловаться на машины на тротуарах. Так припарковались на улице Токтогула.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Гагарина, отрезок от улицы Маликова до улицы Садырбаева, по тротуару сложно пройти из-за стоящих авто. В некоторых местах приходится выходить на проезжую часть.

На улице Дзержинского также паркуются на тротуаре.

Жители пожаловались на водителя автобуса маршрута № 42, который остановил свой транспорт на разметке пешеходного перехода в «Асанбае».

Возле площади Победы пешеходный переход на улице Ибраимова загородили машинами. «Не то что с коляской не пройти, одному человеку трудно протиснуться, не испачкав одежду», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.