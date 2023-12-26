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Агент 024

Опасный пешеходный переход. На улице Гражданской просят установить дорожный знак

На пересечении улиц Гражданской и Западной на пешеходном переходе просят установить дорожные знаки. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Около месяца назад нарисовали пешеходную дорожку, а знак не установили. Перекресток очень опасный, очень много транспорта, рядом стройка многоэтажного дома. Дети идут по этому переходу», — написала она.

Жительница просит как можно быстрее установить дорожный знак пешеходного перехода, так как водители разметку игнорируют.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/283178/
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