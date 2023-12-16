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Авария в многоэтажке в Бишкеке: прорвало не отопление, а пожарный гидрант

В многоэтажном доме в микрорайоне № 12 прорвало не систему отопления, а пожарный гидрант. В Бишкектеплосети прокомментировали сообщение об отсутствии отопления и прорыве в сети.

«Данный дом не подключен к центральному отоплению. Бишкектеплосеть его не обслуживает», — сказали в компании.

Напомним, ранее в Facebook пользователь Авланбек Джумабаев опубликовал видео прорыва. «Волна задержаний руководителей строительных компаний чем закончилась? Зато последствия их халтурной работы влияют на жизнь людей до сих пор. Дом 64. Строительная компания «ТСТ-стройсервис». Нет отопления. Прорыв в обоих подъездах», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/282439/
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