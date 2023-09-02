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Агент 024

Бишкекчане жалуются, что автобусов на 212-м маршруте очень мало

Бишкекчане жалуются в соцсетях, что автобусов на 212-м маршруте очень мало.

По их словам, раньше по линии курсировали маршрутки. Они забирали пассажиров из микрорайонов и ездили до полуночи.

«На линию выходили 40-50 маршруток. Сейчас автобус приходится ждать по полчаса», — заявляют горожане.

Кроме того, некоторые пассажиры уточняют, что в автобусах нет валидаторов. 

Напомним, с 20 августа в столице запретили платить наличными за проезд в муниципальном общественном транспорте.

«Однако пассажиры регулярно сообщают, что водители муниципальных маршрутов берут наличную оплату, говоря, что транспортная или банковская карта либо валидатор не работают, после предлагают платить наличными, но это незаконно», — подчеркнули в мэрии.

Там напомнили, что в рамках цифровизации и комплексных шагов по улучшению городского общественного транспорта с марта 2020 года швейцарской компанией BPC AG в Бишкеке реализуется проект электронного билетирования «Тулпар». Но многие пассажиры продолжают платить наличными и не знают, как работает безналичная оплата.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/274063/
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