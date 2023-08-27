Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье

К сожалению, лето завершается. До осени осталось всего несколько дней. Но это, пусть и слишком жаркое, время совсем не хочется отпускать. Поэтому мы сегодня отправляемся вновь на Иссык-Куль.
Прогуляемся по южному берегу. И для начала вместе с Бигаим Толонгутовой посетим Каджи-Сай.
Там же побывал Сагын Аринов, сделав фотографии и поделившись ими со всеми читателями 24.kg.
Завершим же мы наше маленькое путешествие неожиданно на юге республики. Фотографию пика Ленина прислал Улугбек Маматов.
Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.