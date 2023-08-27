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Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье

К сожалению, лето завершается. До осени осталось всего несколько дней. Но это, пусть и слишком жаркое, время совсем не хочется отпускать. Поэтому мы сегодня отправляемся вновь на Иссык-Куль.

Прогуляемся по южному берегу. И для начала вместе с Бигаим Толонгутовой посетим Каджи-Сай.

Еще один наш постоянный автор Анара Джорабаева также отдыхала на южном берегу Иссык-Куля, где и сделала свои фотографии.

На южном берегу обязательно надо заглянуть в Джети-Огузское ущелье, где есть прекрасный водопад. Там побывал Сагын (автор фамилию не указал) и снял его на видео.

Там же побывал Сагын Аринов, сделав фотографии и поделившись ими со всеми читателями 24.kg.

Сагына Аринова
Фото Сагына Аринова. Джети-Огуз

Завершим же мы наше маленькое путешествие неожиданно на юге республики. Фотографию пика Ленина прислал Улугбек Маматов.

Улугбека Маматова
Фото Улугбека Маматова. Пик Ленина

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Иссык-Куль утренний, пляжный и вечерний

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/273284/
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