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Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. Сайт Кыргызгидрометцентра не работает

Сайт Кыргызгидрометцентра не работает уже несколько месяцев. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что ведомство, помимо прогноза погоды, публиковало в режиме онлайн данные о загрязнении воздуха в Бишкеке.

«Любой пользователь мог видеть в режиме реального времени информацию о качестве воздуха. Кроме данных AQI, публиковалась информация и по другим видам загрязнения, например формальдегиду, оксиду и диоксиду азота, чья концентрация в летнее время превышает предельно допустимый уровень. Кроме того, раньше можно было скачать данные по состоянию воздуха за любой период: день, месяц, год», — сообщил бишкекчанин.

Он интересуется, по какой причине кыргызстанцев лишили доступа к информации.

Напомним, в феврале 2021-го установлено 50 датчиков мониторинга качества воздуха в столице, Аламединском, Сокулукском и Иссык-Атинском районах Чуйской области. Данные отображаются на сайте IQAir и Openmap.Clarity.io, но они фиксируют только уровень PM2.5, при этом доступа к подробному архиву и анализу данных нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/273168/
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