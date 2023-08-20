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Мгновения жизни. Иссык-Куль утренний, пляжный и вечерний

Сегодня наш выпуск вновь об Иссык-Куле. Лето, к сожалению, уходит, но так хочется его задержать, чтобы запомнить приятные дни, проведенные на пляжах или в горных ущельях. Наши авторы постараются это сделать.

Двинемся в сторону Иссык-Куля, сделав короткую остановку в Боомском ущелье. Именно там Бигаим Толонгутова поймала поезд Бишкек — Балыкчи.

Бигаим Толонгутовой
Фото Бигаим Толонгутовой. Боомское ущелье

Добрались до одного из популярных мест отдыха кыргызстанцев — села Сары-Ой. Там отдыхала Райхан Абдрайимова.

Вот мы уже и на другом конце Иссык-Куля — в районе Каракола, где на высоте 3 тысяч метров расположена известная горнолыжная база. Фотографию там сделала Иман Кожахметова.

Иман Кожахметовой
Фото Иман Кожахметовой. Каракол, горнолыжная база

А как замечательно рано утром на Иссык-Куле? Кто не встречал на озере такие прекрасные рассветы? Видео утреннего, тихого Иссык-Куля записал Сулейман (автор не указал фамилию).

И еще полюбуемся Иссык-Кулем, как его увидел Иван Орлов.

Завершим наше путешествие по Иссык-Кулю на его южном берегу, в Джети-Огузском районе. Там живет один из наших постоянных авторов — Василий Павлов.

Надеемся, фотографии наших авторов напомнили вам летний отдых на берегу Иссык-Куля, если вы там побывали. Наверняка и у многих из вас есть, что показать читателям 24.kg. Ведь автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/272659/
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