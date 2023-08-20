Мгновения жизни. Иссык-Куль утренний, пляжный и вечерний

Сегодня наш выпуск вновь об Иссык-Куле. Лето, к сожалению, уходит, но так хочется его задержать, чтобы запомнить приятные дни, проведенные на пляжах или в горных ущельях. Наши авторы постараются это сделать.
Двинемся в сторону Иссык-Куля, сделав короткую остановку в Боомском ущелье. Именно там Бигаим Толонгутова поймала поезд Бишкек — Балыкчи.
Добрались до одного из популярных мест отдыха кыргызстанцев — села Сары-Ой. Там отдыхала Райхан Абдрайимова.
А как замечательно рано утром на Иссык-Куле? Кто не встречал на озере такие прекрасные рассветы? Видео утреннего, тихого Иссык-Куля записал Сулейман (автор не указал фамилию).
И еще полюбуемся Иссык-Кулем, как его увидел Иван Орлов.
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