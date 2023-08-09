Чудаки парковки. Бишкекчане просят загородить тротуары от машин бордюрами

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На улице Лермонтова водитель оставил свое авто на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Абдрахманова, ниже проспекта Жибек Жолу, машину также припарковали на пути у пешеходов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Владелец машины с госномером 01KG121AHO умудрился припарковаться не только на автобусной остановке, но и заехать на тротуар!» — написал очевидец. Фото сделано на улице Рысмендиева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Для кого тротуары?» — спрашивает житель столицы. В районе пересечения улиц Киевской и Тыныстанова машины заезжают на аллею.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В Бишкеке нужно загородить тротуары от машин бордюрами, чтобы «чудаки» не заезжали на них», — отметил читатель.

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