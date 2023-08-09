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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане просят загородить тротуары от машин бордюрами

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Лермонтова водитель оставил свое авто на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Абдрахманова, ниже проспекта Жибек Жолу, машину также припарковали на пути у пешеходов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Владелец машины с госномером 01KG121AHO умудрился припарковаться не только на автобусной остановке, но и заехать на тротуар!» — написал очевидец. Фото сделано на улице Рысмендиева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Для кого тротуары?» — спрашивает житель столицы. В районе пересечения улиц Киевской и Тыныстанова машины заезжают на аллею.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В Бишкеке нужно загородить тротуары от машин бордюрами, чтобы «чудаки» не заезжали на них», — отметил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/271961/
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