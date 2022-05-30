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Агент 024

В Новопокровке после обработки полей начали массово гибнуть совы и ежи

В селе Новопокровка после обработки химикатами сельхозугодий начали массово гибнуть совы и ежи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бишкекчанин Александр Малышев.

По словам очевидца, несколько дней подряд знакомые приносили ему домой птиц с тяжелым отравлением. Он пытался их выходить, но безрезультатно. Впоследствии он выехал на место их обнаружения.

«На несколько квадратных метров — три мертвые совы. Я отродясь такого не видел. Дней пять назад там над этими полями дельтаплан с форсунками кружил — опрыскивал чем-то. Человек, который приносил мне сов, говорит, что дохнут даже ежи. А еж — самое стойкое к ядам животное. А тут мрут на ходу. Смотрю, сегодня люди клеверок собирают в том же поле... Рядом и клубника растет. А я все же знаком с химией, нас хорошо в советские времена учили. Какой же силы надо быть яду, что все вокруг дохнуть стремительно стали?» — возмущается он.

Он призвал экологов провести срочную проверку инцидента и наказать виновных в гибели животных.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/235209/
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