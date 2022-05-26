В Кара-Балте владельцы автомойки испортили тротуар на улице Кожомбердиева

В Кара-Балте на пересечении улиц Кожомбердиева и Токтогула владельцы частной автомойки захватили и испортили тротуар. Об этом 24.kg сообщил житель города Данил Шувалов.

«Этой проблеме уже несколько лет. Частники зацементировали пешеходную зону, значительно подняв участок перед своей автомойкой. Жители не могут пройти здесь с колясками. Тротуар стал недоступен и для людей с инвалидностью. Куда только ни обращались — реакции никакой», — написал он.

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