Отключения света в Кыргызстане. Женщина почти год писала в «Северэлектро»

Проживающие в селе Нижняя Ала-Арча жалуются на отключения электричества. Об этом 24.kg сообщила жительница.

По ее словам, она обращается в «Северэлектро» с января 2021 года, когда стала работать онлайн дома.

Женщина написала, что ранее она подстраивала свой график работы под отключения, о которых сообщалось на сайте компании. Несколько дней о ремонтных работах информации нет, однако электричество продолжают отключать.

«Сегодня через WhatsApp мне не ответили. Дозвонилась в кол-центр по номеру 0556001209, сказали, что идут восстановительные работы до 17.00», — написала она.

Женщина прислала всю переписку в WhatsApp с сотрудниками ОАО.

«Летом говорили, что готовят сети к зиме, чтобы не было отключений. Однако пришли холода, а света опять нет», — сообщила жительница Нижней Ала-Арчи.

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