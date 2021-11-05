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Агент 024

В Кызыл-Кие из-за отключения света учащиеся не смогли сдать экзамен на права

В Кызыл-Кие во время экзамена на водительские права отключили свет. Учащимся засчитали провал теста. Об этом 24.kg сообщил житель Баткенской области Алымбек Нурбаев.

«Я, как положено, отучился в автошколе. Вчера пришел сдавать тест на знание Правил дорожного движения в Баткенский региональный отдел ГП «Унаа». В 13.00 мы зашли в зал и приступили к сдаче. В 13.05 выключили свет. Нам объявили о том, что тест мы провалили и отправили на пересдачу через месяц, словно мы двоечники. Это же несправедливо! Почему не назначить экзамен на следующий день или через неделю? Мы не смогли его сдать не по собственной вине!» — возмущается читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/212754/
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