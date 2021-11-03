Бишкекчанка пожаловалась на постоянно горящую мусорку в микрорайоне «Аламедин-1»

В микрорайоне «Аламедин-1» постоянно горят мусорные баки, установленные возле средней школы № 1. Об этом 24.kg сообщила читательница Виктория Горишняк.

По ее словам, из-за этого в округе нечем дышать.

«Каждое утро, когда идем с ребенком в школу, нам приходится дышать едким дымом с мусорки. Такая картина была и вчера. В пятницу также была гора листьев и мусора, которая дымилась и травила все и всех вокруг. Понимаю, что претензии предъявлять только к «Тазалыку» глупо, потому что кучу мусора несут со школы. Но можно же как-то окультурить это место, поставить дополнительные мусорные баки, вычистить все вокруг. Рядом турецкий лицей и две школы. Мимо ходит не меньше тысячи школьников», — сказала Виктория Горишняк.