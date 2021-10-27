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Агент 024

Кража сливных решеток в Бишкеке. Машина въехала в открытый люк

В Бишкеке на улице Медерова на проезжей части нет сливных решеток. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Накануне ее машина провалилась в открытый люк. Пострадало авто.

По словам очевидцев, уже несколько автомобилей заезжали в эту яму.

«Интересно, кто будет мне ущерб возмещать?» — спрашивает женщина.

Ранее читательница пожаловалась редакции на то, что на перекрестке улиц Черноморской и Лущихина неизвестные украли все водопроводные люки и ливневые решетки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211757/
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