В российском городе Сургуте в ДТП погибли супруги из Кыргызстана. Нужна помощь

В российском городе Сургуте в результате аварии погибла семейная пара из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила сестра погибшего.
ДТП произошло 23 октября на автодороге Сургут — Когалым. 22-летний водитель Hyundai, который ехал из Сургута в сторону Ноябрьска, выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло под колеса грузовика Mercedes.
Водитель иномарки, а также два его пассажира — 36-летний мужчина и 19-летняя девушка погибли на месте. Еще один 19-летний мужчина, находившийся в автомобиле, госпитализирован.
Те, кто может оказать любую поддержку родственникам погибших в транспортировке тел в Кыргызстан, могут обратиться по номеру +996555775368 (Оксана).
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