В российском городе Сургуте в ДТП погибли супруги из Кыргызстана. Нужна помощь

В российском городе Сургуте в результате аварии погибла семейная пара из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила сестра погибшего.

ДТП произошло 23 октября на автодороге Сургут — Когалым. 22-летний водитель Hyundai, который ехал из Сургута в сторону Ноябрьска, выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло под колеса грузовика Mercedes.

Водитель иномарки, а также два его пассажира — 36-летний мужчина и 19-летняя девушка погибли на месте. Еще один 19-летний мужчина, находившийся в автомобиле, госпитализирован.

«Мы ничего не знаем, когда и как сможем забрать тела. Не знаем, куда идти. Собираем деньги, чтобы перевезти их в Кыргызстан. Брат погибшей девушки и друг погибшего что-то делают, но пока нет сдвигов», — рассказала читательница.

Те, кто может оказать любую поддержку родственникам погибших в транспортировке тел в Кыргызстан, могут обратиться по номеру +996555775368 (Оксана).

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.