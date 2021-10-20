Маленькая юрта. Кыргызстанка недовольна презентацией страны на EXPO в Дубае

Предпринимательница Асель Атабекова заявила, что на выставке EXPO в Дубае Кыргызстан представлен не на высшем уровне. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, EXPO — это международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений, имеет экономическое и политическое значение для каждой страны.

«Отправилась смотреть, как представляют нашу страну. На входе ни одной души. Зайдя в зал, увидела юрту, как на похоронах, маленькую и серую. И это при теме выставки «Объединяя умы — создавая будущее». Думаю, нет смыла писать далее...» — отметила кыргызстанка.

Она также подчеркнула, что в мероприятии участвуют 192 страны, каждая из которой представила свои лучшие идеи и технологии.