Студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19, заявляют чиновники

Студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19. Об этом 24.kg сообщили в управлении высшего и среднего профобразования Министерства образования и науки.

Ранее в редакцию обратился читатель, сообщив, что студентов в Бишкеке заставляют получить прививку. В противном случае их будут отстранять от учебного процесса.

«Одна часть студентов вакцинировалась, другая часть — против. Если родители учащихся против вакцинации, то их никто не заставляет. Никаких мер по ограничению доступа к занятиям с нашей стороны нет», — прокомментировали жалобу в МОиН.

Отметим, что от коронавируса в Кыргызстане прививают лиц старше 18 лет.

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