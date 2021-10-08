Четыре села в Чуйской области перевели уличное освещение на солнечную энергию

Буранинский айыл окмоту полностью переводит уличное освещение на солнечную энергию. Об этом 24.kg сообщил инициатор проекта Алмаз Жапаров.

«В составе нашего айыл окмоту четыре села. Пока что мы закупили 200 уличных фонарей, работающих от солнечной энергии. На это ушло порядка миллиона сомов. В следующем году планируем купить и установить еще 200 штук, чтобы полностью охватить улицы сел освещением», — сказал он.

По словам гражданского активиста, таким образом село сможет не только самостоятельно решать вопросы освещения, но и сделает свой вклад в экономию электроэнергии.

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