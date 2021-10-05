Мэрия Бишкека планирует снести забор у здания городской прокуратуры

Забор Бишкекской городской прокуратуры будет демонтирован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«По информации управления капитального строительства, срок завершения строительных работ по улице Абдумомунова назначен на 30 октября. В течение недели забор будет демонтирован», — проинформировали в муниципалитете.

Фото из интернета. Забор Бишкекской городской прокуратуры

Напомним, ранее жительница столицы Айжана Осмонова сообщила о том, что из-за забора прокуратуры рабочие при реконструкции дороги были вынуждены сделать тротуар значительно уже положенного. Пешеходной зоны на улице фактически не осталось.

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