В городе Ош на кладбище неизвестные воруют ограды и сдают на металлолом

На городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом. Об этом 24.kg сообщила жительница города Дарья Лыгузова.

«Ограждения здесь начали пропадать еще в апреле. Тогда с кладбища в общей сложности вывезли порядка 1,5 тонны ограды. Именно столько милиция обнаружила в пунктах приема металла. Виновных в тот раз не нашли и не наказали. 18 сентября я приехала проведать могилу бабушки и обнаружила, что ограждения с нее уже сняты и приготовлены для вывоза. Обошла кладбище и увидела много мест, где так же поработали вандалы. Написала заявление в милицию, надеюсь, что на этот раз виновных привлекут к ответственности», — сказала Дарья.

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