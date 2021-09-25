Бишкекчанка пожаловалась на бесконечную очередь в государственный детский сад

Жительница Бишкека два с половиной года не может устроить своего ребенка в государственный детский сад. Об этом она сообщила в Facebook.

«Два года и пять месяцев назад встали в электронную очередь в сад № 51 Свердловского района. Дочь Аяна Дуулатова, 2017 года рождения. До сих пор не подошла наша очередь. Вопрос — почему? Кто следит за соблюдением очередности? Действительно ли проблема в нехватке мест или дело в чем-то другом?» — написала бишкекчанка.

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