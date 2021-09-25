На трассе Бишкек — Сокулук в селе Маловодном нет пешеходного перехода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Люди здесь погибают. Сложно перейти дорогу, особенно в темное время суток. Сколько должно погибнуть людей, чтобы хоть что-то было сделано для безопасности пешеходов?» — спрашивает он.

Дорожную разметку уже нанесли, однако зебры там нет.

По словам читателя, кто-то установил сомнительный знак «Пешеходный переход», но его не видно в темное время суток, и без разметки водители его игнорируют.

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