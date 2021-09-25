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Агент 024

Убрать опасную скамейку возле Орто-Сайского рынка просит бишкекчанин

Убрать опасную скамейку возле Орто-Сайского рынка просит бишкекчанин. Фотографию он прислал на редакционный WhatsApp.

По словам горожанина, несколько лет назад с восточной части рынка сделали небольшую зону отдыха.

«Уложили брусчатку, установили скамейки. На них часто сидят люди, которые приобретают фастфуд в ближайших точках, покупатели с тяжелыми пакетами. Под одной из этих скамеек проходил арык. То ли он забился, но в этом году площадку разрушили, теперь там провал. Пользоваться скамейкой невозможно», — написал он.

Читатель просит либо заделать провал, либо передвинуть скамейку. «Кроме того, в этой зоне нет урн. Раньше была одна, но она быстро переполнялась. Люди все равно будут бросать обертки от еды. Можно обязать точки быстрого питания установить урны и убирать их», — предложил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208294/
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