На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями

На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили сетями залив, расположенный близ села Кызыл-Туу. Об этом 24.kg сообщил читатель Абдураззак Жекшенбеков.

«Мы с детьми отдыхали на соленом озере. На обратном пути, возле села Кызыл-Туу, увидели большое количество самодельных рыболовных сетей, установленных вдоль и поперек залива. Сети нетрудно узнать по пластиковым бутылкам, которые служат им в качестве поплавков. Прошу соответствующие службы провести проверку и наказать браконьеров», — сказал он.

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