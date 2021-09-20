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Агент 024

На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями

На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили сетями залив, расположенный близ села Кызыл-Туу. Об этом 24.kg сообщил читатель Абдураззак Жекшенбеков.

«Мы с детьми отдыхали на соленом озере. На обратном пути, возле села Кызыл-Туу, увидели большое количество самодельных рыболовных сетей, установленных вдоль и поперек залива. Сети нетрудно узнать по пластиковым бутылкам, которые служат им в качестве поплавков. Прошу соответствующие службы провести проверку и наказать браконьеров», — сказал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207659/
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