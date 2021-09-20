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Агент 024

В Бишкеке снова появились надписи о продаже наркотических веществ

В Бишкеке снова появились надписи о продаже наркотических веществ. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Она просит компетентные органы отреагировать на незаконные действия неизвестных.

«Во многих местах эти надписи появились. Решила поискать в интернете, что это значит, меня перенаправило на сайт, который при нажатии на ссылку перенаправляет в Telegram. Оказалось, что так распространяют наркотики. Нельзя, чтобы такие надписи были по городу, у нас растут дети. На такое нужно реагировать компетентным органам и очищать Бишкек от этого», — написала горожанка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207643/
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