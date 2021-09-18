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Агент 024

На проспекте Айтматова в Бишкеке опасный пешеходный переход. Просят исправить

На проспекте Чингиза Айтматова возле Кыргызского государственного технического университета опасный пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Плохо стерли пешеходную дорожку и убрали дорожные знаки. Начался учебный год, появились студенты, которые по привычке переходят улицу здесь. Водители же ориентируются на отсутствующий знак и считают, что приоритет у них. Нужно срочно вернуть знак и нанести снова разметку», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207539/
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