На проспекте Айтматова в Бишкеке опасный пешеходный переход. Просят исправить

На проспекте Чингиза Айтматова возле Кыргызского государственного технического университета опасный пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Плохо стерли пешеходную дорожку и убрали дорожные знаки. Начался учебный год, появились студенты, которые по привычке переходят улицу здесь. Водители же ориентируются на отсутствующий знак и считают, что приоритет у них. Нужно срочно вернуть знак и нанести снова разметку», — написал он.

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