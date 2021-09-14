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Агент 024

На нехватку автобусов от Военно-Антоновки до Бишкека жалуется читатель

Общественного транспорта из Военно-Антоновки до Бишкека катастрофически не хватает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он просит вернуть ранее курсирующий маршрут № 108 от улицы Токтогула (Военно-Антоновка) до Лебединовки либо вновь запустить автобусные маршруты № 44 или № 9.

«Утром уехать невероятно трудно. Кроме маршрутных такси, которых катастрофически мало, альтернативы нет. Транспорт заполняется людьми еще на конечных остановках. После 15 сентября, с началом учебного года, будет огромная проблема. Пишу с надеждой, что управление городского транспорта задействует новые автобусы, которые привозят из Узбекистана», — написал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206993/
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