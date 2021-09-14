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Агент 024

У бишкекчанина украли велосипед, а милиция бездействует в поисках, жалуется он

В Бишкеке в районе Старого аэропорта у горожанина украли велосипед. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На фотографиях человек, который накануне украл мой велосипед. Живет в том же районе. Но милиция, зная место его проживания, бездействует и ничего не предпринимает. МВД, просим помочь в розыске и заставить своих сотрудников выполнять прямые обязанности», — написал он.

В пресс-службе УВД Ленинского района 24.kg сказали, что выясняют детали инцидента.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/206990/
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