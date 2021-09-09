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Агент 024

Территория домов возле МП «Бишкекзеленхоз» затоплена из-за обильного полива

Сотрудники Бишкекзеленхоза затапливают дома, которые находятся возле муниципального предприятия. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Они включают полив, а охранник засыпает. От напора размывается фундамент домов. В мэрии никак на это не реагируют. Главное, воды в городе мало, а у нас постоянные потопы. Подозревали, что происходят аварии, но в Бишкекводоканале сказали, что они тут ни при чем. Помогите обратить внимание городских властей на нашу проблему», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/206560/
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