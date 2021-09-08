Чудаки парковки. Возле ресторана в Бишкеке стоянку устроили на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Сразу несколько бишкекчан пожаловались на стоянку на тротуаре на улице Тыналиева в микрорайоне «Джал» возле ресторана «Батуми».

«Люди с колясками вынуждены выходить на проезжую часть. Мало того, все раскопали и обратно бордюр не поставили, теперь так паркуются. Администрация никак не реагирует», — написал читатель.

На тротуар заезжают и на улице Токтогула, недалеко от улицы Исанова.

Не припарковался, но перекрыл проход на аллею водитель трактора муниципального предприятия. «Люди, конечно, работают, но можно было не закрывать тротуар», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Когда же службы начнут контролировать близлежащие территории к рынкам?» — интересуется читатель, сделавший фото возле «Комфорта» на улице Ибраимова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.