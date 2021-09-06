В Бишкеке на улице Тоголока Молдо незаконно строят магазин, жалуются горожане

В Бишкеке на улице Тоголока Молдо возле дома № 5 незаконно строят магазин. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Фото читателей 24.kg. В Бишкеке на улице Тоголока Молдо возле дома № 5 незаконно строят магазин

По их словам, работы не согласованы, жильцы дома категорически против, а строительство ведется с огромными нарушениями.

«Не соблюдается норма отступления от фундамента, перекрываются трубы многоквартирного дома, нет плана и согласования с архитектурой. Просили мэрию принять срочные меры по устранению нарушений. Однако ответа до сих пор нет. Как это возможно, что в самом центре города, чуть ли не напротив «Белого дома», любой может взять и начать строительство?» — задаются вопросом горожане.

В мэрии Бишкека 24.kg сказали, что передали сообщение в соответствующие городские службы для проверки.

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