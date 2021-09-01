Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на машины во дворах многоквартирных домов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Хочется сказать водителям, загораживающим вход во двор, что есть старики, женщины с колясками, которым трудно прыгать через арыки», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Джал-23», возле дома 87, автовладелец перекрыл своей машиной тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213 постоянно загораживают пешеходный переход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще несколько машин, припаркованных на пути у пешеходов, прислал житель Балыкчи.

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