Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на машины во дворах многоквартирных домов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Хочется сказать водителям, загораживающим вход во двор, что есть старики, женщины с колясками, которым трудно прыгать через арыки», — написал автор снимка.
В микрорайоне «Джал-23», возле дома 87, автовладелец перекрыл своей машиной тротуар.
На улице Тыныстанова, 213 постоянно загораживают пешеходный переход.
Еще несколько машин, припаркованных на пути у пешеходов, прислал житель Балыкчи.
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