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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на машины во дворах многоквартирных домов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Хочется сказать водителям, загораживающим вход во двор, что есть старики, женщины с колясками, которым трудно прыгать через арыки», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Джал-23», возле дома 87, автовладелец перекрыл своей машиной тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213 постоянно загораживают пешеходный переход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще несколько машин, припаркованных на пути у пешеходов, прислал житель Балыкчи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205706/
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