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Агент 024

Водители в Бишкеке просят убрать пешеходный переход на улице Байтика Баатыра

Водители в Бишкеке просят убрать пешеходный переход на улице Байтика Баатыра возле остановки «Юг-2». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Там рядом светофор стоит на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. В дожди и снег совсем не видно пешеходов», — написал он.

Из-за того, что приходится притормаживать перед зеброй, останавливается все движение.

Читатель также просит установить ограждения вдоль трассы, чтобы пассажиры не стояли на обочине в ожидании маршруток.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205062/
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