Водители в Бишкеке просят убрать пешеходный переход на улице Байтика Баатыра возле остановки «Юг-2». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Там рядом светофор стоит на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. В дожди и снег совсем не видно пешеходов», — написал он.

Из-за того, что приходится притормаживать перед зеброй, останавливается все движение.

Читатель также просит установить ограждения вдоль трассы, чтобы пассажиры не стояли на обочине в ожидании маршруток.

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