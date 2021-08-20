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Бишкекчанин просит мэрию обратить внимание на состояние пешеходного моста

Бишкекчанин попросил мэрию обратить свое внимание на состояние пешеходного моста через БЧК в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Ауэзова. Судя по присланной читателем фотографии, пользоваться переходом небезопасно.

«Здесь по вечерам темно, нет освещения. Место оживленное, часто гуляют родители с колясками. Мэрия города, видимо, ждет переломов или других происшествий с пешеходами, чтобы отремонтировать мост и сделать здесь освещение», — сказал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Пешеходный мост на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова

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