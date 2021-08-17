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Агент 024

Из-за ремонта дороги количество маршруток до Кара-Балты из Бишкека стало меньше

Кыргызстанцы заметили, что междугородних маршруток из Бишкека до Кара-Балты и Каинды практически нет несколько дней. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Почему-то мало междугородних бусиков. Куда они все делись? Отдыхают? Или это своего рода забастовка, чтобы поднять тарифы? Таксисты этим пользуются и берут по 150 сомов из Кара-Балты до Бишкека», — пишут они.

В пресс-службе Минтранса 24.kg сказали, что задержка автобусов, по словам водителей, связана с заторами на участке в селе Сокулук, где делают ремонт дороги.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204218/
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17 августа, вторник
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