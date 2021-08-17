Чиновники, помогите! В Бишкеке 15-летний подросток живет в компьютерном клубе

В Бишкеке 15-летний подросток вынужден жить в компьютерном клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сейчас».

«Зовут Никита, живет в компьютерном клубе. Клуб находится на улице Абая на втором этаже автомойки «Магнит». Говорит, остался бы на улице, если бы не этот компьютерный клуб. Спасибо руководству клуба за то, что приютили Никиту. Он жил до этого в ЦРБД, после закрытия его забрала мать. Сейчас он не знает, где его мать, говорит, пьет где-то. Никита зарабатывает на еду, прося милостыню на улице Токтогула возле магазина «Колобок». Никита дал свое согласие на фото и размещение в интернете», — говорится в публикации.

Автор поста обратился к государственным органам с просьбой решить судьбу подростка.

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