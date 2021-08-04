Чудаки парковки. На просьбы бишкекчан огородить тротуар в мэрии не реагируют

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Жители Бишкека неоднократно просили закрыть велодорожку от наглых водителей, которые заезжают на тротуар. Однако никаких мер не было принято. Машины так и мешают велолюбителям и пешеходам.

Читатель прислал фотографию припаркованного возле ворот «Лексуса». По словам очевидца, водитель заблокировал вход во двор соседям.

«Не знал, что разрешено заезжать в Ботанический сад на машине и парковаться там, где люди гуляют», — написал бишкекчанин.

Он проверил авто на наличие штрафов. Оказалось, водитель задолжал за нарушения более 35 тысяч сомов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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