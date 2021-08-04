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Агент 024

Мэрия бессильна. Стихийных торговцев штрафуют, но они продолжают продавать

В Бишкеке стихийных торговцев штрафуют, после чего они возращаются на свои места. В Первомайской районной администрации объяснили, почему не могут навести порядок на тротуаре на Жибек Жолу.

В акимиате отметили, что рейды против стихийной торговли в районе проводят ежедневно.

«В отношении нарушителей постоянно составляют административные протоколы. Но статья 30 Кодекса о нарушениях гласит, что вопрос изъятия предметов, «которые являлись средством (орудием) совершения нарушени и принадлежат нарушителю, решается судом в установленном законом порядке. Поэтому торговцы оплачивают штраф и дальше торгуют», — сказали в райадминистрации.

Там добавили, что готовы обсудить проблему с горожанами, если у них есть предложения по ее решению.

Ранее бишкекчанин попросил навести порядок на проспекте Жибек Жолу, где тротуар заняли стихийные торговцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203118/
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