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Агент 024

На опасный пешеходный переход в Бишкеке пожаловался горожанин

В Бишкеке на пересечении улиц Фучика и Коммунаров расположен опасный пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщил читатель Александр Мельников.

«Дорожный знак, который должен предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу, скрыт не только изгибом дороги, но и забором, которым в свое время огородили всю улицу Фучика. Стоит ли удивляться, отчего у нас люди гибнут под колесами машин», — возмутился он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Пешеходный переход на пересечении улиц Фучика и Коммунаров

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202398/
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