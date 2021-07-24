Бишкекчанин пожаловался на отсутствие в новых автобусах скидок для пенсионеров

Житель Бишкека пожаловался на отсутствие скидок для пенсионеров в новых автобусах, недавно привезенных в столицу. Он поделился с 24.kg своим видением происходящего.

«Сегодня сел в автобус № 11 и предъявил пенсионное удостоверение, зная, что в муниципальном транспорте проезд пенсионерам бесплатный. Водитель мне сказал: оплата пенсионерам 5 сомов. На мой вопрос, это автобус или маршрутка, он ответил, что транспорт частный и оплата производится, как в маршрутке», — рассказал читатель.

Фото читателя 24.kg. Автобус, курсирующий в Бишкеке по маршруту № 11

По словам пенсионера, он чувствует себя обманутым, так как прежде не слышал от мэрии информации о том, что в этих автобусах скидок не будет.

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«Вы наступаете на те же грабли, что и Данияр Усенов. Будучи мэром города, он закупил большие автобусы, отдал их частной фирме, и в итоге автобусы эти куда-то исчезли. Теперь становится понятно, как вы хотите убрать маршрутки с улиц города и заменить их большими автобусами. Вы не будете закупать большие автобусы и троллейбусы, вы будете использовать вот такие маленькие автобусы взамен маршруток и одновременно втихую отмените бесплатный проезд пенсионерам и инвалидам», — подытожил он.

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