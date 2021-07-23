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Агент 024

Бишкекчане жалуются на бомжей и антисанитарию в сквере Тоголока Молдо

В столичном сквере Тоголока Молдо собираются лица без определенного места жительства. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Они оккупировали сквер, все поляны заняты ими. Спят там, круглосуточно пьют водку, справляют нужду, а кругом дети, пожилые люди гуляют. Раньше можно было на траве посидеть, отдохнуть, а сейчас это отвратительно и мерзко», — написал он.

По словам очевидца, милиция бездействует. Читатель просит навести порядок в сквере.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/201919/
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