Водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком

Водитель маршрутного такси № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

По их словам, инцидент произошел сегодня. Женщина остановила маршрутку, однако водитель, увидев сложенную коляску, сказал, что «таких не берет».

«Все в салоне стали возмущаться, на что он ответил: «Пусть на такси едет!». Считаю, что таким надо запретить работать на маршрутных линиях, они поубивают молодых мамочек своими неадекватными действиями!» — написала пользовательница Facebook.