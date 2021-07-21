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Агент 024

Водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком

Водитель маршрутного такси № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

По их словам, инцидент произошел сегодня. Женщина остановила маршрутку, однако водитель, увидев сложенную коляску, сказал, что «таких не берет».

«Все в салоне стали возмущаться, на что он ответил: «Пусть на такси едет!». Считаю, что таким надо запретить работать на маршрутных линиях, они поубивают молодых мамочек своими неадекватными действиями!» — написала пользовательница Facebook.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/201637/
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21 июля, среда
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