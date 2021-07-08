Избирательный участок в реабилитационном центре: бишкекчанин опасается COVID-19

Житель Бишкека пожаловался на УИК, который открыт в здании городского реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом он написал в редакцию 24.kg.

«Я понять не могу, они, что, не могли найти другого места? Здесь люди, в том числе потерявшие конечности, проходят длительную адаптацию, и сюда же власти решили зазывать всю округу для голосования. Это нормально? Мало людям проблем со здоровьем, им еще коронавирус притащат», — возмутился бишкекчанин.

Отметим, Центр реабилитации ЛОВЗ находится на территории Ленинского района на улице Кривоносова, в здании Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.

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