Детсад, бомжи, мусорки. Мэрию Бишкека просят ликвидировать очаг антисанитарии

Недавно в Бишкеке построили новый красивый детский сад. Но теперь территория вокруг стала источником антисанитарии — это же угроза здоровью и безопасности малышей, сообщил 24.kg читатель.

По его словам, газон детсада, расположенного на улице Тыныстанова (построенного вместо сгоревшего здания управления Налоговой службы по Первомайскому району. — Прим. 24.kg), облюбовали бомжи.

Фото читателя 24.kg

«Бомжи устроили здесь свой круглосуточный привал — тут же распивают спиртное, тут же едят, справляют нужду и спят. Мы обращались к сотрудникам милиции, которые стоят на посту напротив — у посольства Турции. Но они сказали, что это не их полномочия, и отказались позвать своих коллег, у которых есть нужные полномочия», — написал читатель.

Он также посетовал, что прямо рядом с детсадом установили мусорные баки — отходы разносят ветер, бездомные собаки, а дети вынуждены дышать запахом нечистот.

«Мы просим мэрию навести порядок, это же ее зона ответственности», — просит читатель.